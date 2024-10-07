Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2024 valörlü, 7 Ekim 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 5 bin 385 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.



Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli, 19 bin 740 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.