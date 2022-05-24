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Hazine'nin emtia sertifikaları teminat olabilecek

Hazine tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları Takasbank'ta teminat olarak kabul edilecek.

Haberler 24.05.2022 - 10:18

Hazine'nin emtia sertifikaları teminat olabilecek

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SPK'nin Takasbank Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, merkezi karşı taraf üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlara Hazine ve Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları da eklendi.

Takasbank tarafından kabul edilen diğer teminatlar şöyle:

"Nakit (Türk lirası/konvertibl döviz), devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen euro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören standartta altın, elektronik ürün senedi, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile euro tahviller."

Söz konusu yönetmelik ile Takasbank'ın, SPK tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

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