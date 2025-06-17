ING stratejistleri: Altın belirsizlikten destek bulacak

ING emtia stratejistleri, altının devam eden belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle destekleneceğini savundular.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın boşaltılması çağrısının güvenli liman alımlarını tetiklemesiyle değerli metalin fiyatlarının yeniden yükseldiğini ifade eden stratejistler, fiyatların Pazartesi günü yüzde 1'den fazla düştükten sonra bugün erken Asya işlemlerinde 3.400 dolar/ons civarında seyrettiğini işaret ettiler.



Stratejistlere göre altın fiyatları geçen hafta Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle neredeyse yüzde 4 değer kazandı. Altın piyasalarının muhtemelen Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklere odaklanmaya devam edeceğini de öngörüyorlar.