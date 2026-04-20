İran savaşında barış umudu azaldı, altın ve gümüş düştü

Altın , yüzde 1'den fazla düşüşle ons başına 4 bin 800 doların altına gerileyerek önceki haftadaki kazanımlarını kaybetti. Bu düşüş, Hürmüz Boğazı'ndaki yenilenen çatışmaların petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırmasıyla gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den ayrılırken durma uyarılarını dikkate almayan İran bayraklı bir kargo gemisinin Umman Körfezi'nde ABD Donanması tarafından ateş altına alındığını ve ele geçirildiğini söyledi. Tahran da gemilerin hedef alındığını ve ABD'nin İran bağlantılı gemilere uyguladığı ablukanın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak Boğaz üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etti.

Bu arada Trump, Pakistan'da yapılacak bir sonraki görüşme turundan önce bir anlaşma için hala bir fırsat olduğunu belirtti, ancak İran bir anlaşma için pek umut görmüyor. Uzun süren çatışma, tarihi bir enerji arz şokuna yol açarak enflasyon risklerini artırdı ve merkez bankalarının faiz artırımı olasılığını yükseltti. Bu da altın üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metal, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 10 düşüşte kaldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 748 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 737 dolar, en yüksek de 4 bin 814 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 789 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 966 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 833 lira, en yüksek de 6 bin 970 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 908 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Gümüş, yaklaşık yüzde 2 düşüşle ons başına 79 dolara geriledi ve bir önceki haftadaki kazanımlarını sildi. Bu düşüş, Hürmüz Boğazı'ndaki yenilenen çatışmaların petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırmasıyla gerçekleşti. Beyaz metal, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 15 düşüşte kaldı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 79,36 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,64 dolar, en yüksek de 80,66 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 79,81 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 114,2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,1 lira, en yüksek de 116 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 114,8 liradan alıcı buluyor.