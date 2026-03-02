Kapalıçarşı'da altın 8 bin lirayı aştı

DENGE BULMAYA ÇALIŞIYOR

Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 741 liradan alınırken 7 bin 982 liradan satılıyor. Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 681 liradan alınırken 13 bin 34 liradan satılıyor. Yeni tarihli yarım altın 25 bin 363 liradan alınırken 26 bin 51 liradan satılıyor. Yeni tarihli tam altın 50 bin 560 liradan alınırken 51 bin 859 liradan satılıyor.