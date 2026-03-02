Kapalıçarşı'da altın durdurulamıyor, 8 bin lirayı aştı
02.03.2026 09:13
İran'la savaşa giren ABD ve İsrail, Orta Doğu'da karmaşaya neden oldu ve güvenli liman altına olan talep arttı.
İsrail ve ABD tarafından İran'a başlatılan saldırılar altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.
Orta Doğu'da ABD-İsrail öncülüğünde başlayan İran savaşı bölgenin tamamına yayıldı. Güvenli liman altına olan talebin artması fiyatları da yukarı yönlü hareket ettirmeye başladı.
Riskten kaçanların adresi olan altın fiyatları Kapalıçarşı'da yükseliyor.
Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 832 liradan alınırken 8 bin 149 liradan satılıyor.
Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 831 liradan alınırken 13 bin 303 liradan satılıyor.
Yeni tarihli yarım altın 25 bin 662 liradan alınırken 26 bin 589 liradan satılıyor.
Yeni tarihli tam altın 51 bin 170 liradan alınırken 52 bin 931 liradan satılıyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.606,20 TL
|2.11 %
|09:46
|Ons Altın
|5.380,87 TL
|2.24 %
|09:46
|Cumhuriyet Altını
|52.381,66 TL
|6.09 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|12.286,80 TL
|2.03 %
|09:46
|Yarım Altın
|24.573,59 TL
|2.03 %
|09:46
|Tam Altın
|49.071,34 TL
|2.03 %
|09:46
|Reşat Altını
|53.966,62 TL
|6.09 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.547,93 TL
|4.54 %
|09:46
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.827,70 TL
|4.54 %
|09:46
|Ata Altın
|52.445,00 TL
|4.53 %
|09:46
|Has Altın
|7.568,41 TL
|2.11 %
|09:46