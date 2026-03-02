Kapalıçarşı'da altın önce 8 bin lirayı gördü ardından düştü

SON DURUM

Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 748 liradan alınırken 7 bin 914 liradan satılıyor. Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 692 liradan alınırken 12 bin 920 liradan satılıyor. Yeni tarihli yarım altın 25 bin 382 liradan alınırken 25 bin 823 liradan satılıyor. Yeni tarihli tam altın 51 bin 962 liradan alınırken 51 bin 397 liradan satılıyor.