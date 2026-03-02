Kapalıçarşı'da altın önce 8 bin lirayı gördü ardından düştü
02.03.2026 09:13
Son Güncelleme: 02.03.2026 12:44
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
İsrail ve ABD tarafından İran'a başlatılan saldırılar altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 8 bin 150 liraya kadar çıktı ardından düştü.
Orta Doğu'da ABD-İsrail öncülüğünde başlayan İran savaşı bölgenin tamamına yayıldı. Güvenli liman altına olan talebin artması fiyatları da yukarı yönlü hareket ettirmeye başladı.
Riskten kaçanların adresi olan altın fiyatları Kapalıçarşı'da yükseliyor.
11:35
SON DURUM
Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 748 liradan alınırken 7 bin 914 liradan satılıyor. Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 692 liradan alınırken 12 bin 920 liradan satılıyor. Yeni tarihli yarım altın 25 bin 382 liradan alınırken 25 bin 823 liradan satılıyor. Yeni tarihli tam altın 51 bin 962 liradan alınırken 51 bin 397 liradan satılıyor.
10:17
DENGE BULMAYA ÇALIŞIYOR
Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 741 liradan alınırken 7 bin 982 liradan satılıyor. Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 681 liradan alınırken 13 bin 34 liradan satılıyor. Yeni tarihli yarım altın 25 bin 363 liradan alınırken 26 bin 51 liradan satılıyor. Yeni tarihli tam altın 50 bin 560 liradan alınırken 51 bin 859 liradan satılıyor.
09:49
ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR
Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 728 liradan alınırken 8 bin 9 liradan satılıyor.Yeni tarihli çeyrek altın 12 bin 659 liradan alınırken 13 bin 64 liradan satılıyor.Yeni tarihli yarım altın 25 bin 298 liradan alınırken 26 bin 100 liradan satılıyor.Yeni tarihli tam altın 50 bin 451 liradan alınırken 51 bin 958 liradan satılıyor.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.619,74 TL
|2.29 %
|12:50
|Ons Altın
|5.390,73 TL
|2.42 %
|12:50
|Cumhuriyet Altını
|51.416,25 TL
|-1.84 %
|12:48
|Çeyrek Altın
|12.305,40 TL
|2.19 %
|12:50
|Yarım Altın
|24.610,81 TL
|2.19 %
|12:50
|Tam Altın
|49.145,65 TL
|2.19 %
|12:50
|Reşat Altını
|52.971,99 TL
|-1.84 %
|12:48
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.449,31 TL
|2.27 %
|12:50
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.701,29 TL
|2.27 %
|12:50
|Ata Altın
|51.310,52 TL
|2.27 %
|12:50
|Has Altın
|7.581,89 TL
|2.29 %
|12:50