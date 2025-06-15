Kuyumcularda altın ne kadar? İşte son fiyatlar...

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.



Kuyumcularda gram altın 4358 liradan alınırken 4409 liradan satılıyor. Has altın 4380 liradan alınırken 4395 liradan satılıyor.



Yeni çeyrek altın 7141 liradan alınırken 7192 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 7001 liradan alınıp 7074 liradan satılıyor.



Yeni yarım altın 14 bin 282 liradan alınırken 14 bin 385 liradan satılıyor. Eski yarım altın 13 bin 997 liradan alınırken 14 bin 112 liradan satılıyor.



Yeni tam altın 28 bin 476 liradan alınırken 28 bin 638 liradan satılıyor. Eski tam altın 28 bin 16 liradan alınırken 28 bin 286 liradan satılıyor.