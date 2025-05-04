Kuyumcularda altın ne kadar? İşte son fiyatlar...

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.



Kuyumcularda gram altın 4058 liradan alınırken 4107 liradan satılıyor. Has altın 4078 liradan alınırken 4095 liradan satılıyor.



Yeni çeyrek altın 6648 liradan alınırken 6701 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 6566 liradan alınıp 6631 liradan satılıyor.



Yeni yarım altın 13 bin 296 liradan alınırken 13 bin 401 liradan satılıyor. Eski yarım altın 13 bin 133 liradan alınırken 13 bin 237 liradan satılıyor.



Yeni tam altın 26 bin 510 liradan alınırken 26 bin 679 liradan satılıyor. Eski tam altın 26 bin 265 liradan alınırken 26 bin 434 liradan satılıyor.