Martta en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, martta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,04 ile külçe altında oldu.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 11,34 yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,48 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,2 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.



Külçe altın 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,21 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu.



Bu sürede DİBS'in Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,53'le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.



Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.



YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,59'la yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 11,44, euro yüzde 18, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 yatırımcısını kayba uğrattı.



TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 18,14 ve euro yüzde 9,4 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,5, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 yatırımcısına kaybettirdi.

