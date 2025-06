Merkez bankaları neden altın topluyor? Bilmediğiniz neyi biliyorlar...

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları tarihi bir altın alım çılgınlığı içinde ve bu sadece piyasa zamanlamasıyla ilgili değil. Belirsizliklerin artması güvenli limana olan talebi de artırıyor.



Bir servet danışmanı olan Chakravarthy V, LinkedIn'de paylaştığı bir yazıda "Merkez bankaları artık yılda 1.000 tonun üzerinde altın satın alıyor. Bu, küresel olarak çıkarılan her 3 külçe altının 1'inden fazlası demek. Bu sadece bir trend değil, bir sinyal." dedi.



PARALARIN DEĞERİ SORGULANABİLİR HALE GELDİ



On yıllar boyunca altın, geleneksel bir değer deposu olarak merkez bankası rezervlerindeki yerini sessizce korudu. Ancak 2022'de bir şeyler değişti. Jeopolitik gerilimler arttıkça, enflasyon yükseldikçe ve itibari para birimlerinin güvenilirliği sorgulanır hale geldikçe, merkez bankaları yenilenen bir aciliyetle fiziksel varlıklara yönelmeye başladı.



Chakravarthy'ye göre şu anda olan şey küçük bir portföy ayarlaması değil, bir "zihniyet değişimi". Hindistan Merkez Bankası'nı buna en iyi örnek olarak gösteriyor. Sadece birkaç yıl önce altın, Hindistan'ın rezervlerinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyordu. Bugün bu pay iki katına çıkarak yaklaşık yüzde 12-13'e ulaştı.



RİSKLER GÜVENLİ LİMANA SÜRÜKLÜYOR



Bu devasa birikim tek bir endişeden kaynaklanmıyor. Küresel risklerin bir araya gelmesine verilen bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ukrayna savaşına tepki olarak Rusya'nın döviz rezervlerinin dondurulması, Batı para birimlerinde varlık tutmanın kırılganlığını ortaya çıkardı.



Yaptırımların artık yaygın bir jeopolitik araç haline gelmesiyle birlikte altının hacizlere karşı dayanıklı bir varlık olarak cazibesi keskin bir şekilde arttı. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon, kur oynaklığı ve artan borç seviyeleri, ABD Hazine tahvilleri gibi geleneksel güvenli limanlara olan güveni daha da zayıflattı.



ALTINDA KARŞI TARAF RİSKİ YOK



Buna karşın altının karşı taraf riski yok. Bir hükümetin ya da bankanın ödeme gücüne bağlı değil. Dijital finansal sistemin dışında var olup ve değerini on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca korur.



ALTIN HİÇBİR PARA BİRİMİNİN SAĞLAMADIĞI GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR



ABD dolarına olan taleplerini azaltmak ve finansal istikrarsızlığa karşı korunmak isteyen ülkeler için altın, hiçbir tahvil veya para biriminin karşılayamayacağı bir tür güvenlik sunuyor.



"LÜKS DEĞİL KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR"



Chakravarthy gidişatın yön konusunda şüpheye çok az yer bırakıyor ve "Bundan sonra ne olursa olsun, tek bir şey muhtemel: volatilite geliyor.Peki ya altın? Bir lüksten çok bir kalkan gibi görünüyor." dedi.