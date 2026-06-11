Petrol fiyatları saldırı sonrası geriliyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 89 dolara, Brent petrol ise 93 dolara doğru geriledi ve ABD ordusunun İran 'a yönelik son saldırılarını tamamladığını açıklamasının ardından seansın başlarındaki kazanımlarını sildi.

Bu açıklama, barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceği umutlarını artırdı. ABD, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı geçici barış anlaşması görüşmelerini geciktirmekle suçlamasının ardından İran'a yeni saldırılar düzenlemişti.

İran'ın da Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerini füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

Son tırmanış, çatışmanın başlangıcında görülen büyük ölçekli bombalama kampanyası yeniden başlamamış olsa bile, Nisan ayındaki ateşkesin fiilen bozulduğu görüşünü güçlendirdi.

Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması küresel enerji arzını daraltmaya devam etti, ancak Basra Körfezi'nden sınırlı miktarda petrol çıkışı olduğuna dair işaretler vardı.

Bu arada, EIA verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 7,2 milyon varil azaldığını ve düşüşün art arda yedinci haftaya uzandığını gösterdi.