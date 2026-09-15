Piyasaların Çarşamba çıkmazı: Fed’in adımı öncesi altında son durum

Altın , ons başına 4 bin 300 dolar civarında işlem gördü ve beş haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Yüksek petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed ) bu hafta faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattının kapalı kalması ve Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı iddiasını reddetmesiyle yükselişini sürdürdü.

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve Fed 'in politikayı sıkılaştırması yönünde baskıyı artırdı; piyasalar şu anda Çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlıyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi de enflasyon ve mali kaygılar nedeniyle yüzde 5'e doğru yükselerek, getiri sağlamayan altın üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın da Cuma günü faiz artırımı yapması bekleniyor; yüksek enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki devam eden gerilimler enflasyon görünümünü karmaşıklaştırmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 300 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 283 dolar, en yüksek de 4 bin 317 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 304 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 719 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 698 lira, en yüksek de 6 bin 751 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 732 liradan alıcı buluyor.