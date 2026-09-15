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Piyasaların Çarşamba çıkmazı: Fed’in adımı öncesi altında son durum

15.09.2026 08:00

Piyasaların Çarşamba çıkmazı: Fed’in adımı öncesi altında son durum
iStockPhoto

Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları kararsız seyrediyor.

NTV - Haber Merkezi
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Piyasa aktörleri 25 baz puanlık faiz artışını dev bir olasılıkla fiyatlarken ons altın gün içinde 4 bin 283 doları görerek dip seviyeleri test etti.

Altın , ons başına 4 bin 300 dolar civarında işlem gördü ve beş haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Yüksek petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattının kapalı kalması ve Ukrayna'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı iddiasını reddetmesiyle yükselişini sürdürdü.

 

Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körükledi ve Fed 'in politikayı sıkılaştırması yönünde baskıyı artırdı; piyasalar şu anda Çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlıyor.

 

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi de enflasyon ve mali kaygılar nedeniyle yüzde 5'e doğru yükselerek, getiri sağlamayan altın üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

 

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası'nın da Cuma günü faiz artırımı yapması bekleniyor; yüksek enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki devam eden gerilimler enflasyon görünümünü karmaşıklaştırmaya devam ediyor.

 

ONS ALTIN

 

Ons altın güne 4 bin 300 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 283 dolar, en yüksek de 4 bin 317 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 304 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM ALTIN

 

Gram altın güne 6 bin 719 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 698 lira, en yüksek de 6 bin 751 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 732 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.724,57+ 0.08%08:19
Ons Altın
4.299,89+ 0.02%08:19
Cumhuriyet Altını
44.599,58- 1.42%17:02
Çeyrek Altın
10.896,66+ 0.03%08:19
Yarım Altın
21.793,33+ 0.03%08:19
Tam Altın
43.519,40+ 0.03%08:19
Reşat Altını
45.949,07- 1.42%17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
3.878,87+ 0.03%08:19
18 Ayar Altın TL/Gr
4.970,34+ 0.03%08:19
Ata Altın
44.732,35+ 0.03%08:19
Has Altın
6.691,16+ 0.08%08:19