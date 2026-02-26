Talep arttı altında rekor kırıldı. İnternetten altın satışına ilgi yüksek

Altın fiyatları son bir yılda yüzde 115, yılbaşından bu yana ise yüzde 23 yükseliş gösterdi. Altına olan talepteki artışın devam beklenirken bu durumu jeopolitik gelişmeler de etkiliyor.

ABD'nin Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme girişimleri, İsrail'in saldırı planları, İran'a yönelik saldırı ihtimallerinin artması altına ilişkin risk iştahını da kabartmaya başladı.

Yatırımcıların "güvenli liman" olarak nitelendirdiği değerli metal altın için dev bankalar yükseliş tahminlerini yükselterek güncelliyor.

YURT İÇİNDE ALTINA TALEP ARTTI

Altın fiyatlarının hızla yükseleceği beklentisi kredi kartıyla internetten altın satışlarını artırdı. Ocak ayında yurt içi kartlarla 4 milyar 696 milyon liralık altın alımı gerçekleştirildi. Bu da tarihi yüksek tutara denk geliyor.

İNTERNETTEN ALTIN ALIMI MANTIKLI MI?

İnternetten satılan altının teslimi fiziki olarak gerçekleştirilecekse kargo ücreti ve fiyat marjı riski bulunuyor. Bunun yanında eğer alınan altın tutarının tamamı dönem sonunda ödenmezse mecburi olarak kredi kartının yasal faiz oranı da alınan altının üstüne işlemiş oluyor ve kısa vadede kazancı eritiyor.

Kuyumcudan nakit olarak alınan altının marjı düşük ve anında teslim edildiği için alıcısına kazanç sağlıyor.

İnternetten alınan altının avantajı taksit seçeneğinin bulunması ve fiziki teslim alınmayan altınların istenilen zamanda satılma imkanının olması olarak öne çıkıyor. Ancak piyasa kapandıktan sonra alım ve satım marjları yüksek olduğundan zarar etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.