Trump tek cümlesiyle altını etkiledi

Altın , bir önceki seansta düşüş yaşadıktan sonra bugün hafif primli olarak 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'la barış görüşmelerinin devam ettiği açıklaması etkili oldu. Dün İran medyası, Tahran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Washington ile iletişimi askıya aldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin devam ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran ile bir mutabakat zaptına önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte ulaşılabileceğini söyledi.

Piyasalar şu anda, büyük ölçüde Orta Doğu çatışmasının etkisiyle hızlanan ABD enflasyonunun ardından, yıl sonundan önce bir Fed faiz artırımını fiyatlandırıyor. Yatırımcılar şimdi, para politikasının gelecekteki yönü hakkında ek ipuçları için bu haftaki ABD aylık istihdam raporunu ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 486 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 463 dolar, en yüksek de 4 bin 511 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 510 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 617 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 590 lira, en yüksek de 6 bin 662 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 6 bin 661 liradan alıcı buluyor.