Trump'ın AB tehdidi piyasaları etkiledi: Altın yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yüzde 50 ek gümrük vergisi önerisi piyasalarda da etkisini gösterdi.

Trump'ın AB tehdidi piyasaları etkiledi: Altın yükselişe geçti

ABD Başkanı , sosyal medya hesabından Avrupa Birliği’ne yüzde 50 ek gümrük vergisi yapılması önerisinde bulundu. 

Trump'ın açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden oldu. 

Trump'ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi önerisinin ardından altının ons fiyatı 3 bin 320 dolardan başlayarak 3 bin 350 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise gram altın, güne 4 bin 164 TL seviyesinden başlayıp 4 bin 205 TL’ye çıktı. Gün içinde artışını sürdüren gram altın yaklaşık 40 TL değer kazandı.

Trump tarih verdi: AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi

Trump tarih verdi: AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi

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