Trump'ın AB tehdidi piyasaları etkiledi: Altın yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği’ne yüzde 50 ek gümrük vergisi yapılması önerisinde bulundu.

Trump'ın açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Trump'ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi önerisinin ardından altının ons fiyatı 3 bin 320 dolardan başlayarak 3 bin 350 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise gram altın, güne 4 bin 164 TL seviyesinden başlayıp 4 bin 205 TL’ye çıktı. Gün içinde artışını sürdüren gram altın yaklaşık 40 TL değer kazandı.