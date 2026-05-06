Uzman isimden altın tahmini. Fiyat verdi, yükseliş bekliyor

Küresel ekonomide savaşın etkileri petrol, altın , döviz kurlarında görülmeye devam ediyor. Geçmişte Ortadoğu'da yaşanan savaşlarda petrol fiyatları yükselişe geçse de altın fiyatlarında da yükselişler yaşanıyordu. Güvenli liman olarak tabir edilen altın İran savaşıyla birlikte sert düşüş gösterdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın yatırımcılarını mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Yıldırımtürk "Altının yeniden yükseliş trendine girdiğini düşünüyorum. Çünkü bir günde 125-130 puanlık onsta yükseliş söz konusu oldu. Savaşın da henüz tam olarak bittiğini söylemek mümkün değil. ABD Başkanı Donald Trump açıkladı ama İran tarafından buna rağmen bir açıklama gelmiş değil. Eğer petrolde yükseliş söz konusu olursa bir miktar altında geri çekilme olabilir. Savaşla ilgili bir yükseliş trendinde değiliz. Savaş bitse bile altının yükselişi devam edecek gibi görünüyor." dedi.

ABD TAHVİLLERİNDEN KAÇIŞ VAR

Yıldırımtürk "ABD tahvillerinden uzaklaşma devam ediyor. Ülkeler ABD tahvillerini satıp altın alıyor. Çin'in aylık altın alım miktarı 60 ton olarak açıklanıyor. Bu destek merkez bankasından değil, bireylerin de altın aldığını görüyoruz. Faiz indirimlerinin sene sonunda olması ihtimali gündeme gelecek bu da altını destekleyecek nitelikte." ifadesini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Ons altındaki yükselişin gram altına da yansıyacağını belirten Yıldırımtürk "6 bin 800 liraya gelen gram altın fiyatı görüyoruz. Altının onsu yükseliş trendini sürdürürse 7 bin - 7 bin 500 lira fiyat aralığına gram altının gelebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.