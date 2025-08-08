Altına gümrük vergisi mi geliyor?

ABD'nin gümrük tarifeleri uygulamasını 1 kilogramlık altın külçelerine de uygulayacağı haberlerinin ardından altında yükseliş devam ediyor.



Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

Haber sonrası New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Altın vadeli işlemleri rekor seviyeye ilerledi. Spot altın da hem bu tarifeler hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti. gram altın güne 4.445 liran başladı, çeyrek altın 7.296 lira seviyesine yükselirken, Cumhuriyet altını ise 29.029 liradan alıcı buluyor.