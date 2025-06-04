Altına neler oluyor? İşte son durum

Altın, bir önceki seansta ABD'de iş ilanlarındaki beklenmedik artışın risk algısını güçlendirmesi ve doların güçlenmesine yardımcı olması nedeniyle düştükten sonra sabitlendi.



ABD'de işe alımlardaki artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi gündeminden kaynaklanan tehditlere rağmen ABD ekonomisinin dirençli olduğu konusunda yatırımcıları cesaretlendirdi.



Külçe altın bu yıl yaklaşık %28 yükseldi ve Nisan ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin 200 dolardan daha az altında. Yatırımcıların genişleyen bir ticaret savaşına maruz kalan varlıklardan çıkmasıyla güvenli liman talebi tarafından desteklendi. Merkez bankaları da jeopolitik gerilimler ve dolara aşırı maruz kalma endişeleri nedeniyle devam etmesi beklenen satın alma çılgınlığı ile önemli bir itici güç oluyor.



Ticaret gerilimlerinin yakında hafifleyeceğine dair çok az işaret var. Dün Trump, çelik ve alüminyum gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran bir yönerge imzaladı. Bu arada, Çin bu hafta ABD'nin yakın zamanda yapılan bir ateşkesi "ciddi şekilde baltaladığını" iddia etti ve Avrupa Birliği, ABD'nin tarife tehditlerini yerine getirmesi halinde yeni karşı önlemler konusunda uyardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3355 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3346 dolar, en yüksek de 3372 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3360 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4220 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4212 lira, en yüksek de 4243 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4229 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 4184 liradan alınırken 4247 liradan satılıyor.