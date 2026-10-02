Altında 2 haftadır süren kayıp dalgası: Piyasalarda gerileme derinleşiyor

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 150 dolara geriledi ve ABD-İran çatışmasında olası bir tırmanma endişesiyle yükselen petrol fiyatlarının baskısı altında art arda ikinci haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Yatırımcılar son Fed açıklamalarını değerlendirirken ve önemli bir ABD istihdam raporunu beklerken, metal ayrıca daha güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirilerinden de olumsuz etkilendi.

ABD'nin Ortadoğu'ya ek bir uçak gemisi ve 10 bin asker konuşlandırmayı değerlendirmesiyle petrol fiyatları yükseldi; bu da bölgesel enerji arzında daha fazla aksama ve yeniden enflasyon baskısı riskini artırdı.

Bu arada, yatırımcılar Fed'in politika yoluna ilişkin beklentileri etkileyebilecek olan Eylül ayı ABD istihdam raporunu bekliyordu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının ne kadar yükseltilmesi gerektiğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, Fed'in enflasyonu hedef seviyesine döndürmek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 176 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 133 dolar, en yüksek de 4 bin 183 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 172 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 590 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 529 lira, en yüksek de 6 bin 609 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 591 liradan alıcı buluyor.