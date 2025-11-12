Altında 46 yıldır olmayan oluyor

Altın fiyatları ons başına 4 bin 100 dolara doğru geriledi, ancak yatırımcıların ABD hükümetinin kapanmasının yaklaşan sonuna karşı Federal Rezerv'in yaklaşan faiz indirimine yönelik artan beklentilerini değerlendirmesiyle iki haftadan uzun süredir devam eden zirveye yakın kaldı.

Özel veriler, ABD şirketlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada haftada ortalama 11 bin 250 kişiyi işten çıkardığını gösterdi. Bu durum, işgücü piyasasındaki devam eden zayıflığı vurgulayarak daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekliyor.

Yatırımcılar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, ABD hükümetinin şimdiye kadarki en uzun kapanmasını sona erdirmek için harekete geçmesiyle birlikte bir dizi resmi veri bekliyor. Senatonun geçici bir fonlama önlemini onaylamasının ardından birkaç gün içinde beklenen yeniden başlatma, ekonomik belirsizliği bir miktar hafifletebilir ve güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltabilir. Altın, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 129 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 103 dolar, en yüksek de 4 bin 145 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 108 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 605 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 573 lira, en yüksek de 5 bin 630 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 578 liradan alıcı buluyor.