Altında 46 yılın en iyi getirisi

Altın fiyatları 2025 yılının son gününde ons başına 4 bin 360 doların üzerine çıkarak olağanüstü kazançlarla dolu bir yılı geride bıraktı ve değerli metalin son kırk yıldan fazla süredir en güçlü yıllık performansını sergilemesine zemin hazırladı.

Külçe altın bu yıl yüzde 66 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerini uygulamaya koymasının ardından Nisan ayı sonlarında hız kazandı. Bu ivme, süregelen jeopolitik gerilimler, ABD faiz indirimleri, güçlü merkez bankası alımları ve altın destekli ETF'lerdeki artan varlıklar tarafından daha da desteklendi.

Bu arada, dün yayınlanan Federal Rezerv'in Aralık ayı toplantı tutanakları, enflasyon düşmeye devam ederse çoğu üyenin faiz indirimlerini destekleyeceğini gösterdi, ancak potansiyel indirimlerin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda görüş ayrılığı devam etti.

Jeopolitik cephede ise Rusya-Ukrayna barış anlaşmasıyla ilgili belirsizlik, Orta Doğu'daki yenilenen gerilimler ve ABD ile Venezuela arasındaki sürtüşmeler, güvenli liman metaline olan talebi artırıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 341 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 329 dolar, en yüksek de 4 bin 373 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 345 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 980 lira, en yüksek de 6 bin 40 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 2 liradan alıcı buluyor.