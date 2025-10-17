Altında 5 bin dolar hedefi: Uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor

UOB Global Ekonomi ve Piyasa Araştırmaları biriminden Quek Ser Leang, altının uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini söyledi.



Bir araştırma raporu hazırlayan kıdemli teknik stratejist, mevcut çeyrek öncesinde sekiz çeyrek üst üste yüksek zirveler ve yüksek dipler kaydeden çeyreklik tablonun güçlü bir şekilde altının yükseliş trendinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.



Stratejist, altın için yukarı yönlü seviye öngörülerinin 4,780 dolar/ons ve 5,000 dolar/ons olduğunu belirtti.

