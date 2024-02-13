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Altında ABD enflasyon bekleyişi | Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 20 dolar seviyesinde işlem görüyor. 13 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları...

Altında ABD enflasyon bekleyişi | Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, enflasyon öncesi büyük bir hamlede bulunmaktan kaçınmalarıyla belirgin değişim göstermedi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, yeni güne 2.020 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri, 2.032 dolarda belirgin değişim göstermedi.

Gram altının fiyatı 1.996 liradan, 3.282 liradan alıcı buluyor.

ABD enflasyon rakamları bugün saat 16.30'da açıklanacak. Ekonomistler ABD'de bir önceki ay yüzde 3,4 seviyesinde olan TÜFE'nin ocak ayında yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Yıllık çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 3.7'ye inmesi bekleniyor.

Güçlenen istihdam piyasasına işaret eden veriler öncülüğünde son zamanlarda açıklanan güçlü veriler ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizerken yatırımcıların da erken ve büyük faiz indirimi beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Piyasalar, Fed'in mart ayında yüzde 13 olasılıkla faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Bu oran geçen ay yüzde 77 olarak fiyatlanıyordu.

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