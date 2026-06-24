Altında düşüş derinleşiyor, gram altın 6 bin liranın altına düştü

ABD'de faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini artırdı.

Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.

ABD'de faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini artırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor.

Ons altın 4 bin dolara kadar gerilerken iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Altında aylık kayıp yüzde 10'a yakınken yılbaşından bu yana ise yüzde 5,5 aşağıda yer aldı.

GRAM ALTIN 6 BİNE YAKLAŞTI

Son olarak gram altın 6 bin liranın altına düşerek 5 bin 994 liraya geriledi.

Gram altın bu yıl 7 bin 800 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Çeyrek altın ise 9 bin 833 liraya kadar düştü.

“DOLARIN DEĞER KAYBIYLA OLABİLİR”

Stratejist Yücel Tonguç Erbaş, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde döngünün son çeyrekte değişeceğini beklediğini dile getirdi.

Erbaş, "Faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybıyla olabilir. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye düşünmek gerekiyor." dedi.