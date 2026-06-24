Altında düşüş derinleşiyor, gram altın 6 bin liraya yaklaştı

ABD'de faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini artırdı.

Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi.

Ons altın 4 bin 100 doların altına inerken altında haftalık kayıp yüzde 5'e, aylık gerileme ise yüzde 10'a yaklaştı.

GRAM ALTIN 6 BİNE YAKLAŞTI

Gram altın 6 bin lira sınırına çekildi.

Aylık kayıp yüzde 7,5 geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta.

Çeyrek altın ise 10 bin liranın altını gördü.

“DOLARIN DEĞER KAYBIYLA OLABİLİR”

Stratejist Yücel Tonguç Erbaş, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde döngünün son çeyrekte değişeceğini beklediğini dile getirdi.

Erbaş, "Faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybıyla olabilir. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye düşünmek gerekiyor." dedi.