Altında düşüş sürüyor

Altında düşüş hız kesmiyor.

ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı yarattı. Sarı metaldeki fiyatlarda geri çekilme devam ediyor.

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 7

Ons altında 4 bin doların aşağısı görüldü.

Sadece haftalık kayıp yüzde 7'ye ulaşırken aylık düşüş yüzde 12 olarak belirlendi.

Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında yüzde 8 kaybettirdi.

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ

Gram altında kritik 6 bin lira seviyesinde tutunamadı.

Bu yıl ocak ayında 7 bin 800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5 bin 900 liralı seviyeler görüldü.

Gram altında aylık kayıp yüzde 10'u aştı.

10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta 10 bin liranın üzerinde olan çeyrek altında ise 9 bin 500 liralar izlendi.