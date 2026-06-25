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Altında düşüş sürüyor

25.06.2026 14:42

Altında düşüş sürüyor
Anadolu Ajansı

Gram altın dün 6 bin liranın altına indi.

NTV - Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında geri çekilme devam ederken 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altında 4 bin doların gram altında ise 6 bin liranın aşağısı görüldü.

Altında düşüş hız kesmiyor.

 

ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı yarattı. Sarı metaldeki fiyatlarda geri çekilme devam ediyor.

 

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 7

 

Ons altında 4 bin doların aşağısı görüldü.

 

Sadece haftalık kayıp yüzde 7'ye ulaşırken aylık düşüş yüzde 12 olarak belirlendi.

 

Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında yüzde 8 kaybettirdi.

 

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ

 

Gram altında kritik 6 bin lira seviyesinde tutunamadı.

 

Bu yıl ocak ayında 7 bin 800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5 bin 900 liralı seviyeler görüldü.

 

Gram altında aylık kayıp yüzde 10'u aştı.

 

10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

 

Geçtiğimiz hafta 10 bin liranın üzerinde olan çeyrek altında ise 9 bin 500 liralar izlendi.

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