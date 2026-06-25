Altında düşüş sürüyor
25.06.2026 14:42
Gram altın dün 6 bin liranın altına indi.
Altın fiyatlarında geri çekilme devam ederken 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altında 4 bin doların gram altında ise 6 bin liranın aşağısı görüldü.
Altında düşüş hız kesmiyor.
ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı yarattı. Sarı metaldeki fiyatlarda geri çekilme devam ediyor.
HAFTALIK KAYIP YÜZDE 7
Ons altında 4 bin doların aşağısı görüldü.
Sadece haftalık kayıp yüzde 7'ye ulaşırken aylık düşüş yüzde 12 olarak belirlendi.
Ons altın ayrıca sene başından bu yana bakıldığında yüzde 8 kaybettirdi.
GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ
Gram altında kritik 6 bin lira seviyesinde tutunamadı.
Bu yıl ocak ayında 7 bin 800 lirayı aşarak rekor kıran gram altında 5 bin 900 liralı seviyeler görüldü.
Gram altında aylık kayıp yüzde 10'u aştı.
10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz hafta 10 bin liranın üzerinde olan çeyrek altında ise 9 bin 500 liralar izlendi.