Altında düşüş sürüyor. Haftalık kayıp yüzde 4’ü aştı
24.10.2026 08:46
Son Güncelleme: 24.10.2026 09:05
Gram altının satış fiyatı 6 bin 370 liraya geriledi.
Yatırım araçlarının haftalık performanslarına göre, gram altında kayıp yüzde 4,18 oldu.
Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.707,18 puanı ve en yüksek 11.806,76 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,16 altında 11.116,99 puandan tamamladı.
ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,18 azalışla 6 bin 370 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 10 bin 887 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,37 azalışla 10 bin 520 liraya düştü.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
DOLAR VE EURODA SON DURUM
Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 49,7060 liraya, avro yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,90, emeklilik fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.
ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Star Haber'in haberine göre, kuyumcular altının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de düştüğünü dile getirdi. Kısa vadede inişler ve çıkışların olabileceğine işaret eden kuyumcular, "Şu anda panik halinde gelip bozdurma yapmamaları geliyor." dedi.