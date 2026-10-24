Altında düşüş sürüyor. Haftalık kayıp yüzde 4’ü aştı

Piyasalarda işlem göre yatırım araçlarının bu haftaki performansları belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.707,18 puanı ve en yüksek 11.806,76 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,16 altında 11.116,99 puandan tamamladı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,18 azalışla 6 bin 370 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 887 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,37 azalışla 10 bin 520 liraya düştü.