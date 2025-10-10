Altında düzeltme hareketi... Yatırımcılar izliyor

Altın, fiyatları hafif gerileme gösterdi. Hızlı yükselişin düzeltmesi olarak algılanan düşüş bugün yataya yakın seviyelerde işlem görülmesine neden oldu.



Altın fiyatları haftanın başlarında ekonomik belirsizlikler ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştıktan sonra üst üste sekizinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.



New York Fed Başkanı John Williams, artan enflasyon endişelerinin kararı zorlaştırabileceğini belirtse de, bir faiz indirimine daha açık olduğunu söyledi. Bu açıklama, politika yapıcıların işgücü piyasasına yönelik artan riskleri gördüğünü ancak kalıcı enflasyon konusunda temkinli davrandığını gösteren son FOMC toplantısının tutanaklarını yansıtıyor.



Bu arada, şu anda ikinci haftasında olan ABD hükümetinin kapanması, önemli veri açıklamalarını geciktirdi ve piyasa belirsizliğini artırmaya devam etti. Perşembe günü, ABD doları güçlenirken ve yatırımcılar, İsrail ve Hamas'ın ateşkes planının ilk aşaması üzerinde anlaştığı haberinin ardından kâr satışına yönelirken, külçe altın 4 bin dolarlık yeni dönüm noktasından geri çekildi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3980 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3958 dolar, en yüksek de 3994 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3963 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5339 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5324 lira, en yüksek de 5371 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5331 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 5568 liradan alınırken 5649 liradan satılıyor.