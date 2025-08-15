Altında enflasyon etkisi: Haftayı düşüşle kapatıyor

ABD'de açıklanan ve beklentileri aşan enflasyon verileri, Eylül ayında 50 baz puanlık "süper" faiz indirimi ihtimalini zayıflatarak altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Haftanın son işlem gününde altın piyasası, yatırımcıların temkinli tutumuyla birlikte düşüşe geçti.



Cuma sabahı itibarıyla gram altın 4.394 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 7.247 TL'den alıcı buluyor. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 3.345 dolar civarında dengelenmiş durumda.



Gram Altında Sınırlı Geri Çekilme



Hafta boyunca yatay bir seyir izleyen gram altın, cuma günü sınırlı bir değer kaybı yaşadı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde gram altın 4.389 TL alış, 4.389,67 TL satış fiyatından işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.175 TL'den alınıp 7.237 TL'den satıldı.



Altın Fiyatlarında Son Durum (15 Ağustos 2025 - Sabah Saatleri)



Ons Altın: Alış 3.340,63 dolar | Satış 3.340,98 dolar



Gram Altın: Alış 4.389,29 TL | Satış 4.389,67 TL



Çeyrek Altın: Alış 7.175,00 TL | Satış 7.237,00 TL



Yarım Altın: Alış 14.349,00 TL | Satış 14.474,00 TL



Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar yakından izlenirken, yatırımcılar yeni haftada açıklanacak ekonomik verilere odaklanmış durumda.

