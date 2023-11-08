Altında fiyatlar geriliyor

Altındaki yükseliş yerini geri çekilmeye bıraktı.



İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle yükselmeye başlayan ons altın, savaşa dair risklerin azalması, tahvil faizlerinin ve doların küresel olarak yükselişinin etkisiyle gerilemeye başladı.



Altın fiyatları aralıksız 3 gündür değer kaybederken; ons altın son 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

GRAM ALTINDA KUR ETKİSİ



Yatırımcıların en çok merak ettiği araçlardan gram altın ise 1800 lira civarında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, onstaki düşüşle baskılansa da dolar kurundaki yükselişle dengeleniyor.



Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gram altında senaryonun farklı olduğunu dile getirdi. Dolar/TL kurunun hafif yükselmesi gram altında geri çekilişi kısıtladığını ifade eden Ergezer, "1767 seviyeleri görülebilir. Bu seviyenin aşağıya kırılmasını çok fazla beklemiyorum. Üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketine devam edecektir diye düşünüyorum." dedi.

