Altında gerilim düşüşü

ABD'nin bir Amerikan helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlatması, petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırmasıyla altın , ons başına 4 bin 200 doların altına düşerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Son tırmanış, kırılgan ateşkesin kalıcılığı ve daha geniş bir barış anlaşması olasılığı konusunda şüphe uyandırırken, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalmasını da uzattı. Çatışmayla bağlantılı artan enerji maliyetleri, kalıcı enflasyon ve merkez bankasının daha fazla sıkılaştırma olasılığına ilişkin korkuları artırarak altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Bu arada, yatırımcılar Fed'in politika yoluna ilişkin yeni ipuçları için ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. Beklenenden daha güçlü ABD istihdam verileri de Fed'in yıl sonundan önce faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 255 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 173 dolar, en yüksek de 4 bin 257 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 174 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 316 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 189 lira, en yüksek de 6 bin 316 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 190 liradan alıcı buluyor.