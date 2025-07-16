Altında güvenli liman yükselişi

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili bir dizi açıklamasının, potansiyel bir küresel ticaret savaşının etkilerine ilişkin endişelerin devam ettiğine işaret ederek liman varlığına destek vermesinin ardından yükseldi.



Külçe altın, Salı gününü yüzde 0,6 düşüşle kapattıktan sonra ons başına yaklaşık 3 bin 330 dolara yükseldi. Trump, Endonezya ile bir anlaşmaya vardığını ve ülkeye yüzde 19 gümrük vergisi getirdiğini söyledi. Trump ayrıca, ilaçlara yönelik vergilerin ay sonuna kadar uygulanabileceğini ve yarı iletkenlere yönelik vergilerin de yaklaşmakta olduğunu söyledi. Bu arada ABD, Brezilya hakkında “adil olmayan” ticaret uygulamaları nedeniyle soruşturma başlattı.



Önceki seansta, ABD enflasyon raporunun beklentilere paralel olmasının Federal Rezerv'in para politikasını şimdilik beklemede tutabileceği yönündeki spekülasyonları körüklemesinin ardından değerli metal değer kaybetti. Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan külçe altın için tipik olarak negatif etki yaratıyor.



Altın son birkaç aydır nispeten dar bir aralıkta dalgalanıyor ve bu yıl dörtte birden fazla artış gösterdi. Ticaret gerilimleri, jeopolitik çatışmalar ve borsa yatırım fonları ile merkez bankalarına yönelik güçlü girişlerden kaynaklanan endişelerle desteklendi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3324 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3333 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4294 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4294 lira, en yüksek de 4316 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4314 liradan alıcı buluyor.