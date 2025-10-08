Altında kritik eşik aşıldı

Ons altın fiyatları, ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma riskiyle birlikte yükselişini sürdürerek ilk kez ons başına 4.000 dolar seviyesini aştı.



Bu yükseliş, yılbaşından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlayan altını önemli bir yatırım aracı haline getirdi.



2025 yılı boyunca altın, ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerle birlikte yüzde 50’den fazla değer kazandı. Merkez bankalarının yüksek tempoda altın alımları sürerken, yatırımcılar da olası piyasa şoklarına karşı korunma arayışıyla altına yöneliyor.



Fed’in faiz indirimlerine başlaması, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirirken, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) Eylül ayında son üç yılın en büyük aylık girişi gerçekleşti.



Saxo Capital Markets'ten Charu Chanana, “Altının 4 bin doları aşması sadece korkuyla değil, yeniden pozisyonlanmayla ilgili,” derken, UBS analisti Giovanni Staunovo da yüksek fiyata rağmen artan talebin yükselişi hızlandırdığını belirtti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3985 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3983 dolar, en yüksek de 4021 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4019 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5341 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5341 lira, en yüksek de 5393 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5389 liradan alıcı buluyor.

