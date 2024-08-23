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Altında Powell yükselişi | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altında Powell yükselişi | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları
Fed Başkanı Powell: Politika ayarlamasının zamanı geldi

Fed Başkanı Powell: Politika ayarlamasının zamanı geldi

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fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı açıklamaların ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Powell'ın konuşması sırasında ons altın 2.515 dolara kadar yükseldi.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.749 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.4518 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.

Powell'ın konuşmasının ardından Fed'in faiz indirimine gideceğina dair beklentiler arttı. Kısa vadeli faiz valide kontratlarında yükseliş yaşandı.

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