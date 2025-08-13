Altında rekor beklentisi

Altın piyasası 3300 doların üstünde güçlü destek bulurken ING fiyatların konsolidasyonun dışına çıkıp rekor seviyeleri yeniden test etmesinin sadece zaman meselesi olduğunu bildirdi.



ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, aylık altın raporunda, ABD işgücü piyasasının ivmesinin sönmesi ve enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle tahminlerini yükseltti. Manthey, altın ortalamasının üçüncü çeyrekte 3400 dolar, dördüncü çeyrekte ise 3450 dolar olacağını öngörüyor, daha önceki tahmininde altının her iki dönem için ortalama 3200 dolar olmasını bekliyordu.



Manthey, fiyatların gelecek yılın ilk çeyreğinde ons başına 3.500 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Bu da önceki tahmininden yüzde 9'dan fazla daha yüksek. Manthey'e 2026'da ortalama altın fiyatı tahminini 3175 dolardan 3512 dolara yükseltti.



Altın tahminlerinin yükseltilmesi, ING'nin 2025'in ikinci yarısında Fed'den agresif faiz indirimleri öngörmesiyle geldi.

