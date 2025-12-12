Altında rekor kırıldı, yükseliş yüzde 100'e ulaştı

Altın yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'den beklentiler dahilinde gelen faiz indirimi sonrasında doların güç kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Ons altın tarafında henüz rekor gerçekleşmese de iç piyasada gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyeye çıktı.

Küresel çapta altına olan talebin artması ve yükselişin devam edeceğine dair yatırım bankalarının tahminleri devam ediyor. Ons altın için 5 bin dolara kadar yükseliş olabileceğine dair beklentiler bulunuyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 264 dolar, en yüksek de 4 bin 339 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 336 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 855 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 846 lira, en yüksek de 5 bin 956 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 951 liradan alıcı buluyor.

ALTIN 11 AYDA NE KADAR YÜKSELDİ?

Gram altın yılbaşında 2 bin 984 liradan başlangıç yapmıştı. Yılın tamamlanmasına sayılı günler kala gram altın 5 bin 956 liraya kadar yükseldi. Başka bir deyişle gram altın yüzde 100 oranında kazandırmış oldu.

Seçili hisse senedi bazlı dışında borsa, dolar, Euro, tahvil ve yüksek riskli bazı fonlar dışında altın en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

GÜMÜŞ DE REKOR KIRIYOR

Gümüş fiyatları da fiziki talebin artmasıyla birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Sadece takı amaçlı değil, sanayinin de gümüşe olan ihtiyacı arz/talep dengesinde bozulmalara neden oluyor. Özellikle güneş enerjisi ve elektrikli otomobillerde gümüşe olan talep artışı büyük ivme kazandı.

Gümüş talebinin artması ve arzın da belli seviyelerde gerçekleşmesinden dolayı fiyatlar rekor kırmaya devam ediyor. Ons gümüş güne 63,56 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 62,74 dolar, en yüksek de 64,57 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 64,32 dolardan işlem geçiyor ve tarihi yüksek seviyelerde bulunuyor.

Gram gümüş ise güne 87,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 85,94 lira, en yüksek de 88,40 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 88,14 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ SON BİR YILDA NE KADAR KAZANDIRDI?

Yılbaşından günüme baktığımızda gümüş yıla 32,86 liradan başladı. Bugün 88,40 liraya kadar yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 169 oranında kazandırmış oldu.