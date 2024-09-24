Altında rekor serisi sürüyor | Gram altın kaç lira? 24 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altında rekor serisi sürüyor | Gram altın kaç lira? 24 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve Ortadoğu'da artan gerilim sonrasında tarihi zirveye yakın seyretti.

Ons altın, güne 2.629 dolar civarında başladı. Ons altın, dün 2.639 dolar ile rekor seiyeye yükselmişti.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.894 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.733 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

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