Altında rekor üstüne rekor

Ticaret savaşlarıyla birlikte küresel ekonomide belirsizlik tırmanıyor. Küresel çapta riskli varlıkların tamamında düşüşler yaşanıyor. Artan taleple birlikte altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.



Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar. Sarı metalde 2025 yılının ilk dört ayındaki artış oranı yüzde 25'i aştı. Altın yatırımcısına yalnızca 1 haftada yüzde 10 kazandırdı.

İç piyasada ise gram altın 4 bin liranın üstüne çıktı.

Piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde gram altın 4 bin 66 TL seviyesinde bulunuyor.



Gram tarafında haftalık yükseliş ise yüzde 10'un üzerine çıktı. Altının yılbaşından bu yana sağladığı getirisi ise yüzde 35'i geçti.