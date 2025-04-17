Altında rekor üstüne rekor

Ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte artan belirsizlik ortamı altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın 3 bin 300 doları geçti, gram altın 4 bin lirayı aştı.

Altında rekor üstüne rekor

Ticaret savaşlarıyla birlikte küresel ekonomide belirsizlik tırmanıyor. Küresel çapta riskli varlıkların tamamında düşüşler yaşanıyor. Artan taleple birlikte rekor kırmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar. Sarı metalde 2025 yılının ilk dört ayındaki artış oranı yüzde 25'i aştı. yatırımcısına yalnızca 1 haftada yüzde 10 kazandırdı.

İç piyasada ise gram altın 4 bin liranın üstüne çıktı.

Piyasaların kapalı olduğu sabah saatlerinde gram altın 4 bin 66 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram tarafında haftalık yükseliş ise yüzde 10'un üzerine çıktı. Altının yılbaşından bu yana sağladığı getirisi ise yüzde 35'i geçti.

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