ABD ve İran arasında geçen yıldan bu yana devam eden gerilimin savaşa dönüşmesi uzun süredir rekor kıran değerli metallerin fiyatına da yansıdı.

Altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.

Bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump'ın uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesiyle desteklendi. Ayrıca, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşması da bu yükselişe katkıda bulundu.



ONS ALTIN



Altın, ons başına 5 bin 400 doların üzerine çıkarak yüzde 3'e yakın yükseldi. Böylece fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Gün sonuna doğru hızlı yükseliş yerini stabilleşmeye bıraktı.

Ons altın haftaya 5 bin 312 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 303 dolar, en yüksek de 5 bin 419 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 322 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Grama altın dün güne 7 bin 442 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 439 lira, en yüksek de 7 bin 661 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 522 liradan alıcı buluyor.



Gram altının tarihi rekoru 7 bin 810 lirayla 29 Ocak 2026 tarihinde kırılmıştı.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?



Geçen haftayı 7 bin 500 lira seviyelerinde kapatan gram altın, dün içeride bankalararası piyasada 7 bin 600 lirayı, Kapalıçarşı'da ise 8 bin lirayı aştı.



GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE

Gümüş fiyatları Ortadoğu'daki gelişmelerin tersine düşüş sergiledi.

Ons gümüş dün güne 95,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 88,30 dolar, en yüksek de 96,39 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 89,35 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş ise haftaya 134,02 liradan başladı. Gün içinde en düşük 124,92 lira, en yüksek de 136,31 lirayı gördü. Şu sıralar 126 liradan alıcı buluyor.