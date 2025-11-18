Altında sert düşüş, yatırımcılar beklemede

Altın, güçlü dolar ve ABD'de önümüzdeki ay faiz indirimi beklentilerinin azalmasının etkisiyle düşüşünü dördüncü seansa taşıdı.

Dolar endeksi, bir önceki seansta kaydettiği keskin yükselişin ardından rakip para birimleri karşısında istikrarlı seyretti. Güçlü dolar, altını diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getiriyor.

Bu hafta odak noktası, dünyanın en büyük ekonomisinin sağlığına dair ipuçları için, Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere ABD veri açıklamaları olacak.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 40 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 8 dolar, en yüksek de 4 bin 55 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 10 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 496 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 455 lira, en yüksek de 5 bin 518 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 458 liradan alıcı buluyor.