Altında tahmin değişti... Dev banka açıkladı

Citi, önümüzdeki üç ay için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 3 bin 300 dolar seviyesinde öngördüğü fiyat tahminini değiştiren banka, altının işlem aralığını da 3 bin 100-3 bin 500 dolar bandından 3 bin 300-3 bin 600 dolar bandına yükseltti. Bu revizyonun gerekçesi olarak ise ABD'de büyüme ve enflasyon görünümündeki bozulmayı gösterdi.



Banka analistlerinin notunda, "2025 yılının ikinci yarısında ABD'de büyüme ve tarife kaynaklı enflasyon endişelerinin yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu gelişmelerin, zayıflayan dolar ile birlikte altın fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıyacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.



Citi ayrıca, 2025'in ikinci çeyreğinde açıklanan düşük ABD istihdam verilerinin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) kurumsal güvenilirliği konusundaki endişelere de dikkat çekti.



Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yatırım talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten banka, merkez bankalarının ılımlı düzeydeki alımlarının da değerli metali avantajlı bir pozisyonda tutacağını vurguladı.

