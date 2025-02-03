Altında ticaret savaşı korkusu

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları korkusuyla geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Kanada ve Meksika ise Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.



Gümrük vergilerinin uygulamaya girmesiyle birlikte güçlenen Dolar, güvenli liman varlıklara yönelik talebi baskıladı.



Ons altın, yüzde 1'e yakın düşüşle 2 bin 780 dolar civarına geriledi.



Ons altına paralel gram ve çeyrek fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın 3 bin 211 liraya geriledi. Çeyrek altın, 5 bin 245 liradan el değiştirdi.



Gümrük vergilerinin enflasyon yaratacağına dair endişeler küresel piyasaları sarstı.



Altındaki düşüşte rekor seviyelerden gelen kâr satışları da etkili oldu.