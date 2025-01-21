Altında Trump yükselişi | Gram altın kaç lira? 21 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de ikinci Trump dönemi ile yükselişe geçti.



Ons altın, yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 720 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek altın da yükseliş kaydedildi.



Gram altın, 3 bin 125 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 110 liradan el değiştirdi.



Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki politikalarının potansiyel etkilerine odaklandı.



Trump, önümüzdeki ayın başından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ancak Çin'e yönelik gümrük vergileri için bir zaman çizelgesi vermedi.



Analistler, gümrük vergilerinin ticaret savaşını tetikleyebileceğine yönelik endişeleri tırmandırdığını belirtti. Bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırabileceği ifade edildi. Trump'ın politikalarının enflasyon riskleri taşıdığı da belirtiliyor.