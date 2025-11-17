Altında veri seli beklentisi. Yatırımcılar ne yapacak?

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanması beklenen gecikmeli ABD ekonomik verilerinin seline hazırlanmasıyla, iki günlük düşüşün ardından ons başına 4 bin 80 dolarda sabit kaldı. Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu, Amerikan ekonomisinin sağlığı ve Federal Rezerv faiz oranlarının olası seyri hakkında fikir edinmek için yakından takip edilecek. Verilerin açıklanmasıyla birlikte fiyatlarda hareketlilik oluşabilir.

Fed yetkililerinin geçen haftaki şahin açıklamalarının ardından Aralık ayında faiz indirimi beklentileri azaldı ve piyasalar bir hafta önceki yüzde 50'den şimdi yüzde 46'ya geriledi. Bu yıl şimdiye kadar külçe altın yüzde 55 değer kazandı ve merkez bankalarının güçlü alımları ve artan mali ve jeopolitik risklere karşı koruma arayan yatırımcıların sürekli talebiyle 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazancına doğru ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 83 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 70 dolar, en yüksek de 4 bin 106 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 83 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 540 lira, en yüksek de 5 bin 588 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 558 liradan alıcı buluyor.