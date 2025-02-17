Altında yeni rekor gelir mi? 300 tonluk Çin heyecanı

Altın fiyatları, dolardaki değer kaybının ardından yükselişe geçti.



Ons altın, haftaya 2 bin 900 dolar civarında başladı. Altın, 11 Şubat'ta 2 bin 942 dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.



Gram altın, yeni haftaya 3 bin 371 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 543 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ilişkin detaylara odaklanmış durumda...

Analistler, Trump'ın gümrük vergisi politikalarının gecikmeler ve muafiyetler nedeniyle giderek daha öngörülemez hale geldiğini belirtiyor.



Ayrıca Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına dair izleyeceği rota yakından takip ediliyor.

Geçen hafta perakende satışlarda görülen yumuşak seyir, Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırdı.



ÇİN’DEN SİGORTA ŞİRKETLERİNE ALTIN VİZESİ



Diğer taraftan Çin, sigorta şirketlerinin altın alımına izin verdi. Bu kararın altına olan talebin artacağına ilişkin beklentileri yükseltti.



Bank of America (BofA), Çin sigorta şirketlerinin 300 ton altın talep edebileceğini öngördü. Yaklaşık 28 milyar dolara gelen rakam, toplam altın pazarının yüzde 6,5'ine karşılık geliyor.