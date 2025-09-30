Altında yeni zirve: Son 14 yılın en güçlü ayı

ABD’de hükümetin kapanma endişesi ve faiz indirim beklentilerinin artması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

Spot altın salı günü yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 867 dolara çıkarak yeni zirvesini kaydetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,6 artışla 3 bin 877 dolara yükseldi.

Eylül ayında toplamda yüzde 11,6 değer kazanan altın, 2011 Ağustos’tan bu yana en güçlü ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl ise altının getirisi yüzde 43’ün üzerine çıktı.

Uzmanlar, düşük faiz ortamı ve küresel belirsizlik dönemlerinde altının güçlü performans sergilediğini belirtiyor.

Türkiye’de de ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı yeni bir rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güne yüzde 0,8 artışla başlayan gram altın, 5 bin 170 liraya ulaştı. Çeyrek altın 8 bin 657 liradan işlem görürken, yarım altın 17 bin 324 lira, tam altın 34 bin 68 lira, Cumhuriyet altını 34 bin 516 lira ve gremse altın 85 bin 432 liraya yükseldi. Ons altının satış fiyatı ise 3 bin 865 dolar seviyesinde gerçekleşti.