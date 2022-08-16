Altında yükseliş devam edecek mi?

Ons altın bin 680 dolar seviyesini gördüğü 21 Temmuz tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 7 yükseldi.

Fed’in faiz artırımlarının daha düşük hızda devam edeceği beklentisi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı sürecine girmiş olması ve Euro/Dolar paritesinin 1 civarında dengelenmesi altına destek veriyor.



Son günlerde bin 800 doları kırmayı test eden ons altında hareketin yönünü ABD merkez bankasının 21 Eylül'deki faiz kararının belirlemesi bekleniyor.

FED KARARI YÖNÜ BELİRLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ''Fed toplantısında 75 baz puan mı, yoksa 100 baz puan mı olacak? Powell'ın ifadesi de 50 baz puan da olabilir şeklinde. Bu nedenle de 1775-1800 dolar seviyelerinde dalgalanıyor ama ağustos ayı ile ilgili veriler geldiğinde de bu tekrar fiyatlanmaya başlayacak'' açıklamasında bulundu.



KAPALIÇARŞI'DA SATICI AZ, ALICILAR DA TEMKİNLİ



Gram altın ise 2021 yılı Aralık ayında bin 62 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşmüştü.



Yıl başından bu yana ise yüzde 30’un üzerinde değer kazandı.



Yıldırımtürk, ''İçerde dolar TL'ye daha çok dikkat ediyoruz. Bu çarpan etkisiyle de bugünlerde altının 1036-1050 tl seviyeleri arasında olduğunu görüyoruz. Satışların daha az olduğu hatta ancak ihtiyaç kadar satış olduğu piyasada alımların da yine temkinli şekilde olduğu görüyoruz, Kapalıçarşı'da'' dedi.