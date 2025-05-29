Altından kaçan yatırımcının yeni adresi belli oldu

Yatırımcılar altından sözde dijital muadili Bitcoin'e geçtikçe ABD borsa yatırım fonlarında bir ayrışma ortaya çıkıyor.



Geçtiğimiz beş hafta içinde ABD Bitcoin ETF'leri, BlackRock şirketinin iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) öncülüğünde 9 milyar dolardan fazla para girişi çekti. Bu arada, Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre, altın destekli fonlar aynı dönemde 2,8 milyar doları aşan çıkışlar yaşadı.



Ticaret gerilimlerinin hafiflemesi son zamanlarda altın gibi geleneksel limanlara olan talebi azaltırken, Bitcoin'in alternatif bir değer deposu olarak algılanan statüsü artıyor.



Bitcoin bu ayın başlarında 111 bin 980 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşarak, stablecoin yasasındaki ilerleme de dahil olmak üzere olumlu düzenleyici sinyaller ve artan makroekonomik belirsizlikle desteklendi. Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 25'ten fazla yükselmiş olsa da, son zirvelerden geri çekildi ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 190 dolar altında işlem görüyor.



Bloomberg'ün haberine göre, analistler bu rotasyonun Bitcoin'in meşru bir portföy koruması olarak giderek daha fazla kabul gördüğünü gösterdiğini söylüyor. Jefferies'de küresel hisse senedi stratejisti olan Christopher Wood, "Hem altın hem de Bitcoin'de yükselişi sürdürüyorum. G7 dünyasında para birimlerinin değer kaybetmesine karşı en iyi korunma aracı olmaya devam ediyorlar." dedi.



HIZLI ÇÖKÜŞ YAŞIYOR



Yine de şüpheciler Bitcoin'in oynaklığının gerçek bir sığınak olma statüsünü zayıflattığı konusunda uyarıda bulundu. Ağustos ayında yenle finanse edilen carry trade'in çözülmesi gibi geçmiş makro şoklar sırasında Bitcoin diğer risk varlıklarıyla birlikte keskin bir düşüş yaşadı.



BITCOIN'IN AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER VAR



Bazıları ise Bitcoin'in avantaj kazandığını düşünüyor. Standard Chartered'da dijital varlık araştırmaları küresel başkanı olan Geoff Kendrick, yakın tarihli bir notunda "Bitcoin, merkezi olmayan yapısı nedeniyle finansal sistem risklerine karşı daha etkilidir" diye yazdı. Kendrick bu durumu, gümrük tarifelerindeki artışlar gibi jeopolitik alevlenmeler sırasında altının daha güçlü performans göstermesiyle karşılaştırdı.



ALTIN BITCOIN'E GÖRE DAHA FAZLA YÜKSELDİ



Yine de altın, Bitcoin'in %15'lik yükselişine kıyasla yaklaşık %25'lik kazançla yılbaşından bu yana en iyi performans gösteren varlık olmaya devam ediyor.