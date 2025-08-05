Altının cazibesi artıyor... 4 bin dolar sesleri yükseliyor

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair iyimserliklerinin artmasıyla küçük bir kazanç elde etti.



Asya'da erken saatlerde altın ons başına 3375 dolar civarında çok az değişiklik gösterdi. Yatırımcılar, ekonomiye ilişkin endişeleri artıran beklenenden zayıf istihdam verilerinin ardından, ABD merkez bankasının önümüzdeki ay yeniden toplanacağı toplantıda referans borçlanma maliyetlerini düşürme olasılığını yüzde 98 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları genellikle faiz getirmeyen altını destekliyor.



GÜVENLİ LİMAN CAZİBESİ ARTIYOR



ABD merkez bankasının bağımsızlığına yönelik algılanan tehditler de metalin güvenli liman cazibesini destekliyor. Fed Başkanı Adriana Kugler'in istifası, Başkan Donald Trump'ın faiz indirim gündemine uygun bir halefi atamasına olanak tanıyacak.



4 BİN DOLAR SESLERİ YÜKSELİYOR



Altın, ticaret savaşlarının ve jeopolitik çatışmaların tırmanması, merkez bankalarının alımları ve faiz indirim beklentileriyle birlikte bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Yatırımcılar ve analistler, önümüzdeki dönemde daha fazla kazanç bekliyorlar. Fidelity International, altının gelecek yılın sonunda ons başına 4000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3375 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3371 dolar, en yüksek de 3382 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3372 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4409 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4406 lira, en yüksek de 4422 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4409 liradan alıcı buluyor.